Вирусолог раскритиковал идею розыгрыша денег среди привившихся от COVID

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов негативно оценил идею властей о розыгрыше денег среди россиян, которые привились от коронавируса. Его слова приводит URA.RU.

Мне эта идея совсем не нравится. <...> Мы все тут за жизни боремся или в какую-то игру играем «Кто станет миллионером»? — сказал эксперт.

Он добавил, что население необходимо убеждать вакцинироваться методом разъяснений, а не лотереи. По мнению профессора, неправильно «за здоровьем деньгами заманивать».

Похожим образом высказался профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что попытки вовлечь население в вакцинацию предпринимались в различных странах мира. По его словам, такой метод малоэффективен.

Всё это зыбко. Это лучше, чем ничего, но сработает ли. Я не убеждён, — заявил специалист.

Ранее сообщалось. что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому среди привившихся россиян с 1 сентября по 1 декабря разыграют по 100 тысяч рублей. Среди участников розыгрыша выберут одну тысячу победителей, каждый из которых и получит указанную сумму.