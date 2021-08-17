Вирусолог раскритиковал идею розыгрыша денег среди привившихся от COVID
Сергей Попов
Сергей Попов
16:36, 18 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов негативно оценил идею властей о розыгрыше денег среди россиян, которые привились от коронавируса. Его слова приводит URA.RU.
Мне эта идея совсем не нравится. <...> Мы все тут за жизни боремся или в какую-то игру играем «Кто станет миллионером»? — сказал эксперт.
Он добавил, что население необходимо убеждать вакцинироваться методом разъяснений, а не лотереи. По мнению профессора, неправильно «за здоровьем деньгами заманивать».
Похожим образом высказался профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что попытки вовлечь население в вакцинацию предпринимались в различных странах мира. По его словам, такой метод малоэффективен.
Всё это зыбко. Это лучше, чем ничего, но сработает ли. Я не убеждён, — заявил специалист.
Ранее сообщалось. что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому среди привившихся россиян с 1 сентября по 1 декабря разыграют по 100 тысяч рублей. Среди участников розыгрыша выберут одну тысячу победителей, каждый из которых и получит указанную сумму.