Вирусолог прокомментировал запрет на применение вакцины Pfizer в России

https://static.news.ru/photo/22f3022e-566c-11eb-8570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал запрет Росздравнадзора применять незарегистрированную в России вакцину производства компании Pfizer.

Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила, — отметил Малышев в эфире НСН.

Он также добавил, что данная вакцина требует особых условий хранения. В частности, после производства препарат замораживается и должен храниться при температуре не выше −70 градусов.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что официальную заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется подать в феврале, заявил глава принимавшего участие в разработке препарата Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.