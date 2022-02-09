Вирусолог прокомментировал возможное подключение Жириновского к ИВЛ

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Кандидат философских наук Андрей Коробов-Латынцев переехал на постоянное место жительства в Донецк из-за профессионального интереса к войне, передаёт его слова издание argumenti.ru. Коробов-Латынцев объяснил это близостью смерти как важнейшего философского вопроса.

Философ как таковой (русский, немецкий, древнегреческий — неважно) имеет профессиональный интерес к войне. Она приближена к одному из важнейших предметов философии — к смерти, идёт с ней рука об руку....