Вирусолог прокомментировал возможное подключение Жириновского к ИВЛ
Врач заявил, что подключение Жириновского к ИВЛ говорит о критическом состоянии
Александр Чеков
Александр Чеков
18:22, 09 февраля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заразившийся коронавирусом председатель ЛДПР Владимир Жириновский подключён к аппарату ИВЛ, сообщил неназванный источник. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов заявил «Газете.Ru», что если информация о подключении Жириновского к ИВЛ является правдой, то это может говорить о его «критическом состоянии».
Жириновский пожилой уже мужчина, у него могут быть хронические заболевания и факторы риска в таком возрасте, в том числе избыточный вес... Нужно разбираться конкретно, почему возникло такое тяжелое течение. Возможно, есть именно факторы тяжелого течения, то есть он входит в группу риска тяжелого течения COVID-19. Последствия достаточно серьёзные могут быть, потому что все пациенты, которые попадают в реанимацию, — это уже говорит о тяжести состояния, а тем более если человек подключается к ИВЛ, это по сути критическое состояние, — сказал он.
Отмечается, что по данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали с 50–70% поражением лёгких и двусторонней пневмонией.
Ранее зампред комитета Гоcдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что вакцинация от коронавируса не означает, что человек не заразится СOVID-19 или не будет госпитализирован в связи с осложнениями.