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Вирусолог призвал властей сосредоточиться на создании лекарств от COVID

Вирусолог Чепурнов: властям и учёным стоит сосредоточиться на создании лекарств от COVID
08:50, 26 января 2022
Вирусолог призвал властей сосредоточиться на создании лекарств от COVID Фото: pexels.com
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Российским властям и учёным следует изменить подход к борьбе с пандемией коронавируса и уделить особое внимание созданию лекарств. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, его слова приводит URA.RU. По его мнению, вакцинация не даёт гарантий и не справится с появлением новых вариантов COVID-19.

Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди всё равно болеют. Становится очевидной важность появления терапевтических препаратов. Новые штаммы всё равно будут, и их нужно будет лечить, — сказал специалист.

Он добавил, что в России много химиков, способных синтезировать различные вещества, но нет лабораторий, где можно было бы их анализировать. Вирусолог также рассказал, что в настоящее время изучаются экстракты растений, способные замедлить развитие коронавируса на начальных стадиях. Он подчеркнул, что это является очень важным моментом, «когда идёт высокий титр антител и его можно снизить».

Коллега Чепурнова, молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв отметил, что созданием лекарств от коронавируса занимаются иностранные компании Pfizer и Merck. Они разрабатывают препараты, призванные подавлять размножение вируса на начальном этапе заболевания. В России есть иные варианты лекарств, задача которых исключить летальный исход при тяжёлых формах COVID.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране ведётся разработка и клинические испытания нескольких новых лекарств от коронавируса. Те препараты, которые уже прошли тестирование и одобрены ведомством, применяются для лечения пациентов.

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