Вирусолог призвал россиян не бояться «кракена» Вирусолог Чумаков: подвариант COVID-19 «кракен» более заразный, но менее опасный

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подвариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен» не представляет опасности для россиян, заявил доктор биологических наук Петр Чумаков. В беседе с «360» он уточнил, что новый подвид, несмотря на свое пугающее название, сопоставим с обычной простудой. При этом, по словам вирусолога, «кракен» более заразный, чем предыдущие подварианты вируса.

Это очередной продукт эволюции «омикрона». Он более заразный, но менее опасный, поскольку вытесняет предыдущие штаммы и освобождает от тяжелых форм заболевания, — пояснил специалист.

Вирусолог порекомендовал россиянам пройти вакцинацию. Особенно важно сделать это, по словам врача, пожилым, людям с хроническими заболеваниями и со слабым иммунитетом. Чумаков отметил, что вакцины не могут полностью противостоять появляющимся новым штаммам COVID-19, но помогают защититься от тяжелой формы коронавируса.

Существующие вакцины слабо действуют на новые штаммы, однако клеточный иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжелой формы, — рассказал вирусолог.

В России 12 января зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Вирус был диагностирован у пациента в Пензенской области.