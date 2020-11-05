Вирусолог призвал не ждать ослабления пандемии в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/42736b02-2007-11eb-be5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спад заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать нескоро. Такое мнение высказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн.

Он отметил, что распространение инфекции COVID-19 в скором времени выйдет на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

Однако на этот раз, в отличие от ситуации полгода назад, максимальный пик заражений может оказаться затяжным.

[Достигнем] плато в ближайшее уже время. И так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны, — сказал Альштейн в интервью телеканалу РБК.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций. А российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрёк миру ещё полгода пандемии.