Вирусолог предупредил о риске появления в РФ новых мутаций COVID-19

Профессор центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что риск ввоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции возрос после объявления нерабочих дней. По его словам, виновато в этом «головотяпство» некоторых россиян, сообщает радио Sputnik.

Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны, — подчеркнул Бутенко.

Он уверен: путешествуя по заграничным курортам во время пандемии, россияне рискуют не только собственным здоровьем, поскольку после возвращения домой они могут стать источником инфекции для других людей. Причём привезти они могут новые штаммы коронавируса, которых ещё не было в России.

Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придётся ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения, — уверен вирусолог.

Ранее стало известно, что в России второй день подряд обновляются максимальные показатели смертности от коронавируса. 3 ноября скончались 1189 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 2 ноября и составил 1178 летальных исходов. Число смертей от коронавируса свыше тысячи человек фиксируются в России ежедневно с 19 октября. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались свыше 242 тысяч россиян.