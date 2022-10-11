Вирусолог предсказал новый пик заболеваемости COVID-19 в России Вирусолог Волчков: Россия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 не раньше декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия достигнет пика новой волны заболеваемости COVID-19 не раньше 21 декабря 2022 года, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков. По его словам, предыдущий пик произошел 21 сентября, а между максимальными показателями заболеваемости разных волн проходит от трех до шести месяцев. При этом специалист уточнил, что прогнозирование осложняется миграционными процессами.

Согласно данным статистики, между пиками разных волн в России интервал занимает три — шесть месяцев. Очередной пик будет не раньше, чем через три месяца после 21 сентября, то есть не раньше 21 декабря. Опять же сейчас трудно давать точные прогнозы из-за миграционных процессов, — объяснил вирусолог.

Текущую стадию пандемии коронавируса в России можно считать финальной, так как каждая следующая волна будет приносить меньше смертей, а со временем и меньше заражений, заявил Волчков. Эксперт уточнил, что такое возможно только если не появится нового штамма COVID-19, к которому у населения нет иммунитета, но специалисты не ожидают его появления в ближайшие полгода.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что при очередной мутации COVID-19 потеряет способность заражать человека. По его словам, изменчивость инфекции может также привести к обратному эффекту. Он добавил, что по заразности коронавирус обошел все инфекции, включая самую контагиозную корь.