https://static.news.ru/photo/0b035076-59db-11ea-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население.

Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. На сегодня сдержать распространение вируса не могут из-за большого инкубационного периода, сообщают «Известия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.