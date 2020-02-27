Российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно накрывать население.
Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом. На сегодня сдержать распространение вируса не могут из-за большого инкубационного периода,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.
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