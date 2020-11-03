Вирусолог призвал не ждать улучшения ситуации с COVID-19 зимой

https://static.news.ru/photo/75b56596-1db5-11eb-a723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, улучшится лишь к маю — июню 2021 года. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что «прогнозы здесь сделать достаточно сложно». Однако пояснил, что снижение числа заражений COVID-19 в зимний период маловероятно. Период с марта по апрель также неблагоприятен с точки зрения инфекции.

Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут <...> влияние на развитие эпидемии, — цитирует Альтштейна РИА Новости.

Он подчеркнул, что зимний период «благоприятствует инфекции».

Вместе с тем, вирусолог отметил, что, поскольку люди в какой-то степени всё-таки выполняют противоэпидемические меры, «рост заболеваемости будет приторможен». При этом к лету будущего года в мире наверняка уже будет «достаточно много вакцин».

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили, что коронавирус стал более заразным из-за новых мутаций.