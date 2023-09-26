Вирусолог посоветовала россиянам носить маски в общественных местах Вирусолог Малинникова посоветовала носить маски в общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует начать носить маски в общественных местах на фоне роста числа заболеваний ОРВИ и COVID-19, посоветовала завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что средство индивидуальной защиты позволит снизить дозу инфицирования.

Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета, — пояснила вирусолог.

По словам Малинниковой, меры безопасности, которые вводятся в медицинских учреждениях, являются сезонными и переживать из-за этого не стоит. Она напомнила, что в этот период также ежегодно увеличивают количество коек в больницах. Это необходимо, чтобы быстро и эффективно противостоять инфекции.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее допустил точечное введение масочного режима из-за коронавируса. По его словам, эта мера может начать действовать не по всей России, а в отдельных регионах или учреждениях.