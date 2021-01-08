Вирусолог ожидает снижения заработка врачей к концу года

https://static.news.ru/photo/bacc0d36-5255-11eb-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

К концу 2021 года доходы медработников значительно сократятся, так как государство, вероятно, отменит выплаты за работу с коронавирусными больными, когда опасность пандемии пойдёт на спад, считает профессор вирусологии из МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский.

Сейчас врачам из-за пандемии платят хорошо, но в 2021 они немножко обеднеют. К концу 2021 года иммунная прослойка у людей достигнет 60-70%. Победа над вирусом будет близка как никогда, — рассказал эксперт порталу URA.ru.

В то же время он подчеркнул, что после пандемии коронавируса люди поняли, что для эффективности и доступности медицины врачам необходимо хорошо платить.

Со своей стороны иммунолог Виталий Зверев полагает, что меры государства по поддержке медицины в условиях пандемии недостаточны.

Думаю, что к концу 2021 года мы справимся с пандемией. По идее, медицину и соответствующие науки должны поддержать, но пока я ничего такого не вижу. Деньги, которые выделяются на вирусологические исследования, пока явно недостаточны, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач Алексей Яковлев заявил, что в России, как и в других странах мира коронавирус постепенно «пытается превратиться в обычную простуду». По его прогнозам, ситуация с COVID-19 будет развиваться примерно по одному сценарию — будет снижаться опасность вируса, но при этом расти уровень заражаемости.