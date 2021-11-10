Вирусолог осудил сюжет Малышевой о прививках по лунному календарю
Анна Акимова
Анна Акимова
17:16, 10 ноября 2021
Елена МалышеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доцент медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов подверг критике сюжет телеведущей Елены Малышевой о связи вакцинации и астрологии, передаёт радиостанция «Говорит Москва». В передаче «Жить здорово!» Малышева обсудила с гостем, ректором Московской академии астрологии Михаилом Левиным, наиболее благоприятное время для прививок по лунному календарю.
Вирусолог заявил, что не следует прислушиваться к подобным антинаучным советам.
Сам факт признания астрологических соображений в качестве мотивов вакцинироваться или не вакцинироваться наносит вред. Это вопрос к искусственным борцам с лженаукой. Я — биолог. Знания, которыми обладаю я, не содержат никаких данных о влиянии звёзд на человеческие жизни. По-моему, нужно последовательно перевоспитывать народ на здравомыслие, — сказал Розанов.
Ранее в эфире программы «Жить здорово» ректор московской Академии астрологии Михаил Левин поделился мнением, что полнолуние неблагоприятно влияет на вакцинацию и на проведение операций. В свою очередь сама Малышева призвала прививаться в любой день. Несмотря на это, подписчики оставили негативные комментарии. Их возмутило то, что для привлечения внимания к вакцинации в программе обратились к астрологам.