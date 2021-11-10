Вирусолог осудил сюжет Малышевой о прививках по лунному календарю

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Сообщения о связи российского дипломата Кирилла Жало, найденного погибшим в Берлине, с ФСБ — это конспирологические дикие теории немецких СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Что касается инсинуаций и этих всех конспирологических, диких теорий, которые мы увидели в германских СМИ, видимо, они готовили эту отраву информационную, — цитирует её агентство. Захарова добавила, что СМИ отреагировал...