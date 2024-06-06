Вирусолог однозначно высказался о риске эпидемии птичьего гриппа в России Вирусолог Альтштейн: эпидемия птичьего гриппа России не грозит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вероятность эпидемии птичьего гриппа в России крайне низкая, заявил профессор Центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что вирусы этой группы чрезвычайно редко передаются человеку. При этом он предупредил, что болезнь протекает очень тяжело и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

У человека [птичий грипп] протекает очень тяжело, в большинстве случаев смертельно, но передача от человека к человеку практически не происходит. Российский народ может спать спокойно, несмотря на случай в Мексике. Вероятность того, что [вирус] начнет распространятся крайне-крайне низкая, — пояснил вирусолог.

Альтштейн подчеркнул, что подавляющая часть вирусных заболеваний практически не имеет специфического лечения. Он уточнил, что от обычного гриппа лекарства есть, но в большинстве случаев они уже не так эффективны.

Если вдруг начнется эпидемия гриппа, например птичьего, это станет известно сразу, после первых случаев. И тогда в действие придут все возможности по производству вакцин. Технология их производства известна, их могут сделать очень быстро, — заключил вирусолог.

Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. 59-летний мужчина скончался. Известно, что мексиканец не контактировал с животными, в том числе с птицами.