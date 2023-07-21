Вирусолог оценил вероятность вспышки лихорадки Западного Нила под Ростовом Вирусолог Нетесов заявил, что Ростовской области не угрожает вспышка лихорадки Западного Нила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовской области не угрожает вспышка лихорадки Западного Нила (ЛЗН) из-за двух выявленных случаев, рассказал NEWS.ru академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. По его словам, вирус ЛЗН в РФ выявляют каждый год, иногда в значительно больших масштабах.

Два случая — не называют эпидемией. Даже пять, 10 случаев — не эпидемия. А если учесть, что вирус лихорадки Западного Нила проявляет себя на территории России практически каждый год, иногда в значительно больших масштабах, то это явление, я бы так сказал, обычное, — отметил Нетесов.

По его словам, вирус каждый год переносится в РФ птицами, которые прилетают из Африки, Саудовской Аравии и с юга Европы.

Дело в том, что птицы прилетают порой вместе с комарами, а вернее всего потом питают и местных комаров. Птицы — резервуар, а комары — переносчики. <...> Антитела к этому вирусу выявляются у населения России с момента открытия этого вируса и разработки после этого диагностикумов. А до момента открытия учёные просто и не знали, есть ли антитела или нет, — добавил Нетесов.

Академик подчеркнул, что антитела к вирусу ЛЗН выявляются у около 10% населения юга европейской части России и южной части Западной Сибири.

Есть три типа течения заболевания ЛЗН: легкая лихорадка с повышением температуры до 37-37,5 и больше ничего нет. Средней тяжести форма: температура держится долго, болит голова, наблюдаются признаки энцефалита. Но редко бывают тяжелые случаи, их не более 2%, там смертность бывает высокая. Вирус, конечно же, не безобидный, — рассказал вирусолог.

По его словам, в случае заражения вирусом ЛЗН назначается симптоматическое, так называемое патогенетическое лечение. А специфических противовирусных препаратов пока что нет.

Роспотребнадзор ранее подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Ростовской области, сообщается на сайте ведомства. Еще у 14% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района нашли антитела к вирусу. По данным организации, распространение заболевания связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов.