Вирусолог оценил вероятность появления неуязвимого к вакцинам штамма

Существует вероятность того, что очередной штамм коронавируса будет способен избегать действия вакцин. Однако пока шанс появления такой разновидности инфекции довольно мал. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, новый штамм может появиться в любой стране с большим числом заражений коронавирусом, в том числе и в России.

Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например, — сказал эксперт.

Он отметил, что в настоящее время доминирует штамм дельта и это препятствует закреплению новых разновидностей COVID.

Вирусолог добавил, что новые штаммы появляются постоянно. При этом чем большее число людей заражено, тем выше шансы отбора тех мутаций, которые выгодны для вируса.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус можно одолеть за несколько месяцев при условии резкого увеличения числа ежедневно вакцинируемых. Он также отметил, что в отрыве от вакцинации ограничительные меры бесполезны.