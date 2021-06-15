Вирусолог оценил вероятность снижения заболеваемости COVID в июне

https://static.news.ru/photo/c38948a2-cdc1-11eb-ac9c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К концу июня снижения заболеваемости коронавирусом не произойдёт. Об этом «Москве 24» заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Специалист также не исключает, что может случиться, наоборот, рост числа заражений.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов предположил, что спад заболеваемости COVID-19 может произойти к концу июня. По мнению Скулачова, это нереальный сценарий.

Вирусолог напомнил , что прошлым летом заболеваемость пошла на спад благодаря жёстким ограничительным мерам. Сейчас также, по его словам, нужно обязать носить маски, ограничить массовые мероприятия и успеть вакцинировать тех, кто этого ещё не сделал.

С вакцинированием не успели, поэтому мне не кажется, что это закончится к концу июня, — добавил Скулачов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация. В ведомстве уточнили, что крайне важно сделать прививку летом. Это позволит подойти подготовленным к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость инфекциями намного выше. Также лето является временем, когда человек восстанавливает и укрепляет здоровье и иммунитет благодаря сезонным овощам и фруктам.