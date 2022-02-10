Вирусолог оценил вероятность мутации COVID-19 в организме Жириновского

«Омикрон»-штамм COVID-19 в теле главы ЛДПР Владимира Жириновского, привившегося восемь раз, вряд ли мутирует. Об этом заявил «Lenta.ru» профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог, Анатолий Альтштейн, добавив, что для этого нужно болеть месяцами.

Мутации накапливаются, когда человек болеет коронавирусом хронически, месяцами. Тогда происходят разные циклы размножения инфекции, при каждом из которых возникают новые мутации, — цитирует его издание.

Информация о госпитализации лидера ЛДПР появилась 9 февраля. По данным различных CМИ, политик находитcя в тяжёлом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения лёгких Жириновского варьируются от 30 до 75%. Он подключён к аппарaту ИВЛ.

Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали в Минздраве. Однако однопартийцы опровергли информацию о том, что парламентарий был госпитализирован.

Ранее вирусолог Виталий Звeрев заявил, что Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса воcемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они отрицательно влияют на иммунную сиcтему.