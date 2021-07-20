Вирусолог оценил угрозу появления более опасного штамма COVID-19

Появление более опасного штамма COVID-19 зависит исключительно от количества вируса в популяции. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя слова главы ВОЗ об угрозе возникновения более грозного штамма, чем «дельта».

По мнению вирусолога, скорей всего этот прогноз не сбудется.

Это может быть, а может и не случиться. И скорее всего этого не случится. Это вопрос вероятностей. Всё зависит от количества вируса в популяции — сколько людей заражено. Чем больше — тем выше такая вероятность, — считает Аграновский.

Специалист пояснил, что мутации возникают случайно. Из их огромного количества вирусом отсеиваются самые бесполезные или вредные для него. По его словам, могут появиться самые разные варианты. Так, в штамме «дельта» возникли мутации, благодаря которым он лучше крепится на слизистые оболочки и становится более заразным.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует угроза появления более опасного штамма коронавируса, чем «дельта». По его мнению, чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернёмся в самое начало пандемии.