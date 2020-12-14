Вирусолог оценил способ «убить» коронавирус за две минуты

https://static.news.ru/photo/85b76e68-3e70-11eb-91e4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты на 99,9% нейтрализовать COVID-19 прокомментировал вирусолог, профессор Виктор Зуев. По его словам, это является хорошей новостью.
О таком способе борьбы со смертоносной инфекцией ранее сообщила группа американских учёных, результаты исследования которых представил British Dental Journal.
Я это видел, читал... Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности, — подчеркнул профессор в беседе с RT.
Зуев добавил, что в период пандемии следует серьёзно относиться ко всем рекомендациям специалистов. Так, необходимо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктор Зуев оценил вероятность мутации коронавируса в более опасную форму. По его словам, вирус, учитывая его широкое распространение, меняться будет. Однако сложно сказать, в какую именно сторону. Эксперт отметил, что с момента появления вируса прошло всего 10 месяцев. Этого мало, чтобы исследователи могли делать существенные выводы.