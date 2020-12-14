Вирусолог оценил способ «убить» коронавирус за две минуты

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе жителей центральной части европейской России ожидает переменчивая погода. По его словам, с 15 декабря она будет умеренно мягкой с ночными температурами в районе минус 5–6 градусов и дневными — минус 2–4 градуса.

Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег...