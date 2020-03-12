https://static.news.ru/photo/e61b2034-647c-11ea-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы, который пришёл на заседание несмотря на необходимость оставаться под карантином, практически не мог никого заразить, считает вирусолог Михаил Щелканов.

По его словам, шанс распространения заболевания достаточно низок. Если человек выступает, кричит, чихает и кашляет, не прикрыв рот рукой, вирус разлетается на 10-15 метров, передаёт телеканал 360.

А в случае если он всего этого не делал, а просто дышал — это порядка двух метров. Поэтому вероятность я оцениваю как достаточно низкую, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов вернулся из Франции и отправился на работу, не пройдя положенный карантин. Лидер партии Владимир Жириновский предложил наказать депутата путём досрочного прекращения его полномочий.

Председатель ГД Вячеслав Володин уже распорядился аннулировать пропуск парламентария на 14 дней — время карантина.