Вирусолог оценил риски возникновения эпидемии чумы в России Вирусолог Чумаков: в России сейчас нет активных природных очагов распространения чумы

Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Сейчас в России нет активных природных очагов распространения чумы, однако риски эпидемии исключать нельзя, так как штаммы этого заболевания могут быть использованы в диверсионных целях, заявил вирусолог Петр Чумаков. Он предположил, что у властей страны появилась соответствующая информация от представителей разведки, пишет «Радио 1».

На нашей территории сейчас нет очагов чумы. Был природный очаг чумы в районе Аральского моря, Астрахани, но сейчас ситуация, на мой взгляд, спокойная. Но, возможно, появилась какая-то информация по линии разведки в связи со спецоперацией на Украине. Вообще, не думаю, что чума может у нас какую-то существенную вспышку помимо ситуации, когда чумные бактерии будут применяться в диверсионных целях, — предположил Чумаков.

По словам медика, чума лечится антибиотиками, однако если множество россиян заболеют примерно в одно время, то могут возникнуть сложности. Вирусолог предупредил, что болезнь развивается очень быстро, поэтому крайне важно своевременно поставить диагноз. Чумаков призвал врачей повысить бдительность, чтобы вовремя выявить чуму и не дать инфекции распространиться.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал региональным властям быть готовым к мероприятиям по предупреждению проникновения чумы в российские регионы. Ведомство также поручило обеспечить соблюдение мер профилактики при риске завоза чумы из эпидемически неблагополучных стран.