Вирусолог оценил решение изолировать пациентов с ОРВИ

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал решение столичных властей рассматривать все случаи ОРВИ как заражение COVID-19 и отправлять заболевших на самоизоляцию, пишет Lenta.ru.

По мнению вирусолога, это решение, учитывая экстренную эпидемиологическую ситуацию, может быть полезным. Кроме того, оно позволит повысить сфокусированность системы на инфекции SARS CoV-2.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.

Кроме того, всем родственникам пациентов с ОРВИ будут проводить обязательное тестирование не только на само заражение коронавирусом, но и на антиген. До получения результатов гражданам придётся оставаться в режиме самоизоляции.

По состоянию на 2 июля в РФ за сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Также из больниц выписался после выздоровления 6271 человек. Скончались 679 человек.