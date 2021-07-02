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Вирусолог оценил решение изолировать пациентов с ОРВИ

15:31, 02 июля 2021
Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press
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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал решение столичных властей рассматривать все случаи ОРВИ как заражение COVID-19 и отправлять заболевших на самоизоляцию, пишет Lenta.ru.

По мнению вирусолога, это решение, учитывая экстренную эпидемиологическую ситуацию, может быть полезным. Кроме того, оно позволит повысить сфокусированность системы на инфекции SARS CoV-2.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.

Кроме того, всем родственникам пациентов с ОРВИ будут проводить обязательное тестирование не только на само заражение коронавирусом, но и на антиген. До получения результатов гражданам придётся оставаться в режиме самоизоляции.

По состоянию на 2 июля в РФ за сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Также из больниц выписался после выздоровления 6271 человек. Скончались 679 человек.

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