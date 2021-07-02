Вирусолог оценил решение изолировать пациентов с ОРВИ

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал решение столичных властей рассматривать все случаи ОРВИ как заражение COVID-19 и отправлять заболевших на самоизоляцию, пишет Lenta.ru.
По мнению вирусолога, это решение, учитывая экстренную эпидемиологическую ситуацию, может быть полезным. Кроме того, оно
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что теперь все случаи ОРВИ будут рассматриваться как коронавирус до получения отрицательных результатов ПЦР-теста. Таких пациентов отправят на самоизоляцию.
Кроме того, всем родственникам пациентов с ОРВИ будут проводить обязательное тестирование не только на само заражение коронавирусом, но и на антиген. До получения результатов гражданам придётся оставаться в режиме самоизоляции.
По состоянию на 2 июля в РФ за сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Также из больниц выписался после выздоровления 6271 человек. Скончались 679 человек.