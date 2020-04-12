Вирусолог оценил прогноз окончания пандемии коронавируса в РФ

Пандемия COVID-19, действительно, может завершиться в России в начале июня. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Тем самым он подтвердил прогноз, который 11 апреля дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев. В беседе с Nation News Зуев также
Смешно предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо. Я фигурально выражаюсь. Я согласен с прогнозом — июнь, не раньше, — сказал вирусолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с приходом лета можно ожидать снижения темпов распространения коронавируса. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов. Он рассказал, что оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов. При этом сухая жара не способствует распространению COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен