Вирусолог оценил опасность вируса Марбурга для россиян Вирусолог Аграновский: вирус Марбурга распространяется только в Африке и не опасен для россиян

Фото: Niclas Hammarstrom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обнаруженный в Экваториальной Гвинее вирус Марбурга не представляет опасности для россиян и не спровоцирует начало новой пандемии, рассказал «360» вирусолог Алексей Аграновский. Он распространяется только в Африке, а редкие случаи заражения вирусом в Европе происходили лишь в лабораториях, где изучают опасные патогены, уточнил врач. Он подчеркнул, что вирус Марбурга уже известен ученым и от него разработаны вакцины, поэтому в случае заражения специалисты смогут принять меры, чтобы не допустить его распространения.

Бояться не надо. Это вирус, который не станет проблемой. Он эндемичный для Африки и маловероятно, что окажется в Европе. Его уже знают и при заражении примут меры, люди получат вакцины, — рассказал Аграновский.

Вирус Марбурга не передается по воздуху и медленно распространяется, пояснил эксперт. Потенциал заражения большого количества людей у него низкий, отметил врач. Однако он предупредил, что этот вирус вызывает очень опасную болезнь, но вспышки его заболеваемости происходят только в странах Африки.

Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой в Экваториальной Гвинее вируса Марбург, который является одним из наиболее опасных в мире, сообщается на сайте ведомства. На данный момент зарегистрировано девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.