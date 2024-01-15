Вирусолог оценил опасность «пандемии Х» Вирусолог Аграновский: «болезнь Х» не способна вызвать новую пандемию

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Ни один из существующих сегодня вирусов не способен вызвать новую пандемию, и страхи перед «болезнью Х» не обоснованы, считает профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский. В беседе с «Радио 1» он отметил, что место «болезни Х», об опасности которой заявили эксперты ВОЗ, может занять любой патоген.

Ранее ведущие вирусологи и инфекционисты заявили о планах обсудить в ходе Всемирного экономического форума в Давосе «болезнь X», которую называют наиболее вероятной после COVID-19 угрозой, способной превзойти коронавирус по летальности в 20 раз. По словам Аграновского, это гипотетическая болезнь, которая введена Всемирной организацией здравоохранения с целью проработки возможных сценариев развития новых эпидемий.

Но ее еще нет, ничего конкретного не имеется в виду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с COVID-19, потому что патогены меняются и в природе есть шанс появления новых патогенов, — отметил эксперт.

При этом, по его словам, «болезнь Х» может оказаться вполне реалистичным сценарием, способным прийти в мир через неопределенное время.

Ранее стало известно, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус планирует 17 января выступить на Всемирном экономическом форуме со специальным докладом об ожидаемой новой «пандемии Х». По сообщениям ряда СМИ, болезнь может оказаться в 20 раз смертоноснее, чем СОVID-19.