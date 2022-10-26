Вирусолог оценил опасность двух новых штаммов коронавируса для россиян Вирусолог Чумаков: новые варианты коронавируса будут плохо реагировать на вакцину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два новых штамма коронавирусной инфекции, скорее всего, будут плохо реагировать на вакцину, ускользая от неё, рассказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Пётр Чумаков, комментируя появление в России ранее неизвестных разновидностей COVID-19. Однако, по его словам, несмотря на скорость распространения новых штаммов, заразившиеся россияне будут весьма легко переносить заболевание, поэтому серьёзных поводов для беспокойства пока нет.

Профессор считает, что новые варианты COVID-19 — это, скорее всего, продукция дальнейшей эволюции вируса, а вакцина была изготовлена под китайский штамм.

Новые варианты, скорее всего, будут плохо реагировать на вакцину, ускользая от неё, ведь она была сделана под уханьский штамм. Но при этом люди будут достаточно легко переносить заболевание. Для того, чтобы говорить об их опасности, надо собрать много статистических данных и проанализировать большое количество пациентов, — пояснил Чумаков.

Петр Чумаков ранее рассказал, что в российских регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, который может продлиться еще полтора месяца. В то же время в крупных городах, где вспышки начались раньше, уже наметился спад, который, по прогнозам эксперта, продлится в течение двух-трех недель.

По словам академика, давать прогнозы насчет распространения COVID-19 сложно, потому что каждая волна и каждый новый штамм отличаются друг от друга. Чумаков также отметил, что реальный масштаб волны может быть больше, чем по официальным данным, так как многие сейчас болеют бессимптомно и не попадают в статистику.