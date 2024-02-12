Вирусолог оценил опасность «аляскинской оспы» Вирусолог Альтштейн: «аляскинская оспа» не представляет большой опасности

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Вирус Alaskapox, известный как «аляскинская оспа», не представляет большой опасности, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с Пятым каналом специалист уточнил, что фиксируются единичные случаи за большое количество лет. Данное заболевание не очень заразно: за все время не было ни одного случая, когда вирус передался бы от одного человека к другому.

Большой опасности [вирус], по всей вероятности, не представляет. Потому что это лишь единичные случаи за много лет. Ясно, что он не очень заразен для окружающих людей, потому что эти люди заболели, они были в контакте с другими, но никто не заразился от них. Поэтому я думаю, что большого беспокойства с этим вирусом нет, — пояснил вирусолог.

По словам специалиста, это заболевание достаточно легкое. При этом такой род вирусов интересует медицину. «Аляскинская оспа» была обнаружена впервые в 2015 году и отличалась от всех известных до этого видов. Альтштейн заключил, что вирус может появиться в России, но ожидать эпидемии преждевременно.

Департамент здравоохранения Аляски ранее официально объявил о смерти первого пациента, заразившегося вирусом «аляскинская оспа». Это первый случай в истории медицины. Представители департамента подчеркнули, что у скончавшегося наблюдались проблемы с иммунитетом, ослабленным после лечения онкологического заболевания.