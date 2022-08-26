Вирусолог оценил необходимость перевода школ на удаленку из-за COVID-19 Вирусолог Чепурнов: дистанционный формат обучения — необходимая мера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы ослабить высоту очередной волны коронавируса, школы нужно будет перевести на дистанционный формат обучения, считает глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он подчеркнул, что сначала нужно понять, насколько высоким будет скачок заболеваемости в этом сезоне, пишет Pravda.Ru.

У коронавируса есть определённая периодичность, когда она нарастает и спадает, непривязанная к чётким классическим сезонам. Это не весна и осень, а скорее середина лета и середина зимы, — пояснил специалист.

Чепурнов добавил, что лично ему не нравится удаленный формат обучения, однако эта мера необходима, чтобы сократить заболеваемость.

Депутат Госдумы Федот Тумусов ранее заявил, что перевод школьников на дистанционный формат обучения возможен в ближайшее время из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По его словам, новая волна коронавируса может отразиться и на проведении Дня знаний, так как если темпы распространения COVID-19 не снизятся, праздничную линейку придется отменить.

Московские клиники в свое время ужесточают антиковидные меры для сотрудников, а коронавирусные отделения проверяют на готовность к работе. Больницам в регионе рекомендуют вводить обязательное ношение масок и перчаток, а также разделение «красных» и «зелёных» зон.