Вирусолог оценил эффективность прививок при повторном заражении COVID-19

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Вирусолог Анатолий Альштейн объяснил необходимость проведения вакцинации, несмотря на повторное заражение привившихся людей от коронавируса. По словам профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи, На самом деле заболевает повторно после прививки небольшое количество людей, пояснил в интервью NEWS.ru профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи.

Распространённое мнение о том, что наличие антител в организме избавляет от необходимости вакцинироваться, не более, чем досужее рассуждение, так как антитела не появятся у людей не переболевших коронавирусом или не сделавших прививку.

Что касается повторного заражения людей, которые прошли вакцинацию, то препарат не защищает на 100% от заболевания.

Это совершенно очевидные вещи, что вакцина не защищает на 100%, только выдумщики могут говорить о таком действии препарата. Но она действует, помогает легче переносить заболевание, возможно, кого-то спасает от смерти и в любом случае снижает шансы заражения, — уверен профессор.

Несмотря на подъём заболеваемости и вводимые временные ограничения, эксперт уверен, что власти сейчас не пойдут на введение локдауна, когда люди устали и хотят отдыхать. Тем более, что дл этого необходимо учитывать множество факторов: экономический, политический, медицинский — и только после этого принимать решение, которое в любом случае останется за властями.

Относительно прогноза по наступлению новой волны коронавируса, вирусолог не сомневается, что заболевание будет развиваться, но при этом слишком нервничать и зацикливаться на болезни не рекомендует.

Заболевание, на самом деле, охватывает относительно небольшой процент людей. И поэтому нужно беречь себя, беречь окружающих, но не впадать в панику. Это не чума, в конце концов! — резюмирует профессор.

Как сообщалось ранее, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что в России заболеваемость коронавирусом будет оставаться высокой ещё минимум две недели.