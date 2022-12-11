Вирусолог оценил эффективность масок против гриппа Вирусолог Чумаков заявил, что защитные маски спасали россиян от волн гриппа в прошлые годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог Петр Чумаков заявил URA.RU, что медицинские маски очень хорошо защищают от гриппа, что было доказано во время эпидемии коронавируса. Эксперт уточнил, что во время пандемии COVID-19 гриппа не было два года. Он добавил, что по этой причине волна гриппа в этом году будет более сильной, так как «коллективный иммунитет к вирусу очень сильно ослаб».

Это потому, что все носили маски. А сейчас эта волна гриппа будет более сильной, чем в обычные годы, потому что два года не было гриппа и коллективный иммунитет к нему очень сильно ослаб, — сказал Чумаков.

Специалист напомнил, что грипп обладает средней заразностью, но призвал людей, которые находятся в группе риска соблюдать рекомендации по ношению масок. По его словам, эта мера более эффективна против гриппа, чем против коронавируса.

Нутрициолог Любовь Сотникова ранее рассказала, что для профилактики от заражения свиным гриппом следует отказаться от сладкого и мучного, так как организм тратит на борьбу больше ресурса, например, с грибком кандида. Специалист порекомендовала употреблять овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, а также квашеную капусту. Она подчеркнула, что до 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике.