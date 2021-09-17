Вирусолог высказался о неуязвимых перед коронавирусом больных ОРВИ

Вероятность защититься от коронавируса, заразившись ОРВИ или простудившись, крайне мала. Об этом в беседе с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя резонансное заявление члена-корреспондента РАН Петра Чумакова о том, что россияне, болеющие простудой или ОРВИ, неуязвимы для COVID-19.

Если заражение двумя вирусами произошло почти одновременно, защитный ответ на один не успеет сформироваться и защитить от другого вируса. Смешанные инфекции возможны, но не часты. С точки зрения общественного здравоохранения такие варианты имеют ограниченное значение, — считает Аграновский.

Он подчеркнул, что микст-инфекции встречаются нечасто, но это не значит, что их можно полностью исключить.

Ранее профессор Чумаков заявил, что те, кто болеет простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, поскольку организм заболевшего выделяет противовирусный белок интерферон.Однако, по его словам, это не делает его неуязвимым после выздоровления. Из-за того, что он будет ослаблен первым заболеванием, коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело, отметил учёный.