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Вирусолог объяснил приостановку поставок вакцины «ЭпиВакКорона»

Вирусолог Альштейн объяснил приостановку поставок вакцины «ЭпиВакКорона» её неэффективностью
12:48, 25 января 2022
Вирусолог объяснил приостановку поставок вакцины «ЭпиВакКорона» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что поставки вакцины «ЭпиВакКорона» были приостановлены из-за неэффективности препарата. По его словам, о неудовлетворительном качестве вакцины было известно ещё год назад, однако её продолжали выпускать из-за популярности у населения. Специалист также выразил надежду, что препарат «отправят на помойку».

Как сказал Альштейн, «ЭпиВакКорона» давала меньше побочных эффектов, чем «Спутник V», поэтому пользовалась популярностью. Однако с зимы прошлого года был поднят вопрос, что это не вакцина. Было доказано, что она не вызывает антител против S-белка коронавируса. Это также было признано и самими авторами.

Её нужно было сразу запретить и не выпускать. Её выпустили несколько миллионов доз и применили, а это означает жизни людей. Ничего хорошего про эту вакцину я сказать не могу. Надеюсь, её отправят на помойку, — добавил специалист.

Ранее Анатолий Альтштейн раскритиковал «ЭпиВакКорону», заявив, это «несчастье», а не вакцина, поскольку она неэффективна.

Как сообщалось, с начала 2022 года российским регионам не было распределено ни одной партии вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H». О трудностях с поставками этой вакцины сообщил сотрудник одного из российских научных институтов. По его словам, запросов на выпуск препарата в новом году не поступало ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора.

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