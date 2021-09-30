Вирусолог объяснил, почему в России нет четвёртой волны коронавируса

Наблюдаемый в стране рост числа заражений и смертности от коронавируса нельзя назвать очередной волной. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Как пояснил эксперт, термин «четвёртая волна» не может быть применим к России, поскольку такая ситуация с заболеваемостью наблюдается ещё с начала лета.

Сейчас заболеваемость растёт от этого уровня, этого плато. При «волнах» есть рост после спада, так что этот термин вряд ли применим к ситуации. Однако это вопросы терминов, которые нас должны менее всего волновать, — отметил вирусолог.

Аграновский считает, что увеличение числа заболевших COVID-19 закономерно и связано с сезонным перемещением граждан — люди вернулись в большие города, начали работать предприятия, открылись учебные заведения. Также, по его мнению, причиной заражений является недостаточный уровень вакцинации населения.

Как сообщалось, 30 сентября число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 23 888 и достигло 7 511 026. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. За сутки от COVID-19 умерли 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум по числу умерших из-за коронавируса в России обновляется третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.