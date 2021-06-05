Вирусолог назвал причину медленной вакцинации в России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Мероприятия, подобные Петербургскому экономическому форуму, являются ярмаркой, на которую люди приходят, чтобы посмотреть на других и себя показать. При этом среди участников есть «валяющиеся на полу клоуны». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все обсуждают питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всём мире. Как бы ни называть подобные мероприятия,...