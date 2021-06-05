Вирусолог назвал причину медленной вакцинации в России

Если бы в России отсутствовали очень сильные антивакцинные настроения, то постепенно масштабную иммунизацию против коронавируса можно было бы провести. Речь идёт, конечно, не о всём населении РФ (около 146 млн человек). Но половину граждан реально привить, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, отвечая на вопрос, почему граждане медленно вакцинируются.
Но из-за того, что не удаётся доказать людям, что совершенно необходимая вещь (вакцинация против COVID-19), то вакцинация идёт медленно. И это (прививки. — NEWS.ru), конечно, будет эффективно для тех людей, которые благоразумно провакцинируются, но будет не эффективно для всего общества, потому что на общей заболеваемости это не скажется. Если у нас будет вакцинироваться только 10-15%, это не сильно скажется на общей заболеваемости, — отметил эксперт.