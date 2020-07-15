Вирусолог объяснил, откуда в России сто штаммов коронавируса

https://static.news.ru/photo/fdbf46a0-c6a3-11ea-80a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко прокомментировал информацию о существовании в России более ста штаммов коронавируса. Ранее об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Бутенко, каждый вирус имеет несколько штаммов, или индивидуальных возбудителей. Наличие более сотни таких штаммов говорит о том, что вирус мутирует и не является чем-то необычным.

Здесь трудно сказать, штаммы коронавирусов или COVID-19, это нужно знать и определить. Коронавирусов множество вообще. Но если речь идёт только об одном вирусе и 100 штаммов — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Учёный отметил, что помимо SARS, MERS и COVID-19, существует ещё как минимум четыре коронавируса чисто человеческой популяции. Они вызывают лёгкое респираторное заболевание. Тот факт, что врачи выявили в РФ более ста штаммов,по мнению вирусолога, не должен вызывать беспокойства.

Эта цифра — 100 штаммов — ни о чём не говорит. Нужно знать, какая у них структура и насколько они отличаются один от другого, — заключил специалист.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские учёные выделили более 100 штаммов коронавируса. По её словам, с начала пандемии на лечение больных COVID-19 было потрачено около 40 млрд рублей.

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, Голикова назвала процент летальности от коронавируса. По её словам, смертность от COVID-19 в России по состоянию на май составляет 2,3%. Этот показатель значительно меньше летальности в других странах, заявила вице-премьер.