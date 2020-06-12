Вирусолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии в РФ

https://static.news.ru/photo/07a8cb08-aca7-11ea-b373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 снизится до десятков или сотен, то можно будет говорить об окончании пандемии в России. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альштейн.

Когда число инфицированных за сутки в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии. При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным, — объяснил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи добавил, что первая волна COVID-19 может закончиться в конце июля — начале августа. А вторая волна может начаться зимой. Это неизбежно. Вирус не исчезнет.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.