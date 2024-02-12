Вирусолог обвинил антипрививочников в участившихся вспышках кори Вирусолог Чепурнов: вспышки кори участились из-за антипрививочников

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Вспышки кори участились из-за большого числа антипрививочников, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнул, что корь представляет собой крайне заразное заболевание. По его словам, многие родители часто отказываются прививать детей, что способствует распространению вируса.

Корь — самое заразное заболевание. Оно пользуется любой возможностью вылезти откуда-нибудь и пролезть в любую щелочку, а щелочки эти появляются из-за увеличения прослойки невакцинированного и непереболевшего населения. <...> Даже при наличии группового иммунитета вакцинированных детей в коллективе шансы заболеть уменьшаются, но они не нулевые, — уточнил вирусолог.

Также причиной распространения кори является миграция. По словам Чепурнова, вместе с работниками из южных республик, где вакцинация практически нулевая, приезжают семьи. Их дети оказываются в садах и школах, из-за чего возникает «раздолье для проникновения вируса».

Терапевт Ольга Мамаева ранее заявила, что обязательная вакцинация поможет справиться с нарастающими темпами заболеваемости корью. Также, по ее словам, в отношении заболевшего необходимо принимать карантинные меры.