Общество

Вирусолог: нулевой пациент с COVID-19 появился в октябре 2019 года

08:22, 10 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заразившийся коронавирусом человек появился на Земле осенью 2019 года. Как заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, судя по всему, факт инфицирования произошёл в Китае в октябре.

Мы знаем, что в декабре 2019 года были зафиксированы уже сложные кейсы, когда люди с тяжёлыми формами пневмонии попали в больницу. Безусловно, лёгкие или бессимптомные формы остались незамеченными, — приводит его слова «Царьград».

Специалист подчеркнул, что у COVID-19 большой инкубационный период, поэтому более точные расчёты произвести сложно.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что эпидемия коронавируса перейдёт в разряд сезонных, когда у 50–60% населения Земли выработается иммунитет.

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