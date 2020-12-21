Вирусолог: новый штамм COVID-19 может быть опасен для России

https://static.news.ru/photo/a19466d0-42ea-11eb-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России следует прекратить авиасообщение с Великобританией из-за распространения мутации COVID-19. Новый штамм потенциально опасен для страны, заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Этот штамм для России потенциально опасен, если предположить, что эти сведения правдивы, — отметил Аграновский, слова которого приводит URA.RU.

Вирусолог также заверил, что с новым штаммом, скорее всего, справятся существующие в мире вакцины против COVID-19.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил 14 декабря, что британские учёные обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Согласно предварительному анализу, данный вирус распространяется быстрее, нежели известные штаммы.

По состоянию на 20 декабря в Великобритании зафиксировано 2 004 219 случаев COVID-19. Общее число смертей в стране составляет 67 075 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за распространения в Соединённом Королевстве новой мутации коронавируса.

Аналогичное решение готовы принять власти Нидерландов, Германии и Бельгии.