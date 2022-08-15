Вирусолог Нетесов назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России Вирусолог Нетесов: спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ближайшие недели

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели, заявил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. По его словам, сейчас о прохождении пика заболеваемости говорить рано, поскольку рост числа случаев заражения продолжается.

Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас этот пик должен пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, — пояснил вирусолог.

Накануне стало известно, что в России пятый день подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заболевания за сутки. 13 августа в стране зарегистрировали 28 694 случая заражения и 60 летальных исходов, всего с начала пандемии — 18 881 958 и 383 125 соответственно.

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией к 14 августа за сутки выросло на 29 982. Умерло за сутки 54 человека, было госпитализировано 1790 граждан. Также выздоровело 14 942 против 16 874 днем ранее. Общее число излечившихся — 18 136 077.