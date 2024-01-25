Вирусолог не стала скрывать опасность лидирующей в России инфекции Вирусолог Малинникова: лидирующий в России грипп превосходит COVID по опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в настоящее время переживает всплеск респираторных заболеваний, лидером среди которых является грипп, превосходящий по опасности коронавирусную инфекцию, рассказала KP.RU заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, д.м.н., профессор Елена Малинникова. По ее словам, страна сейчас находится на «экваторе» эпидемического сезона.

Сейчас мы находимся на экваторе, ровно в середине сезонного эпидемического подъема заболеваемости. В то же время нельзя исключать, что в оставшуюся половину эпидсезона еще будут эпизодические вспышки тех или иных респираторных инфекций, — предупредила специалист.

Как подчеркнула Малинникова, уже стало очевидно, что грипп по своей опасности обгоняет коронавирусную инфекцию, течение которой, наоборот, становится все менее тяжелым. Поэтому, хотя грипп давно известен, его не стоит недооценивать.

Профессор добавила, что текущей зимой возможен рост числа заражений людей из групп риска — старше 60 лет, с серьезными хроническими заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания, а также с диабетом. Поскольку заболеваемость гриппом сохранится на высоком уровне еще несколько месяцев, вирусолог призвала привиться тех, кто еще этого не сделал.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что прививать детей от гриппа лучше всего в начале сезона, чтобы успел выработаться иммунитет. Специалист подчеркнул, что если ребенка не успели вакцинировать в начале осени, сделать это можно позже, но тогда важно, чтобы он не контактировал с заболевшими в течение двух недель.