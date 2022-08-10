Вирусолог назвала самый опасный штамм коронавируса Биолог Баранова: новый подвид омикрона оказался самым опасным штаммом коронавируса

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый подвид омикрон-штамма коронавируса B.A.5, который получил название «ниндзя», оказался гораздо опаснее своих предшественников, так как он лучше уходит от антител и быстро размножается, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Она также отметила, что он способен вызывать реинфекции, пишет Lenta.ru.

То есть он довольно сильно отличается от предыдущих вариантов и способен инфицировать переболевших первым и вторым омикронами. В связи с этим в Австралии, например, сократили срок, когда заболевание могут признать новым, а не продолжением старого. Если болезнь возникла через шесть недель после негативного теста, то это уже новый ковид, — пояснила эксперт.

Штамм «ниндзя» также опасен тем, что иммунитет не будет замечать его до тех пор, пока вирус не распространится по всему организму. Сейчас этот подвид омикрона наиболее распространен в США и странах Западной Европы, однако один случай заражения был зафиксирован в Минске, столице Белоруссии.

В Роспотребнадзоре заявили, что они не видят оснований для возобновления ограничительных мер в связи с распространением новых подвариантов «омикрон»-штамма коронавируса. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции остается на их стогом контроле, однако тем, кто находится в группе риска, стоит носить маски в общественных местах, транспорте и на работе или учебе.