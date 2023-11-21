Вирусолог назвала основные отличия разных штаммов гриппа Врач Бурцева: доминирующий сегодня гонконгский грипп реже дает осложнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными потенциальными возбудителями гриппа сегодня являются два эпидемически значимых штамма, рассказала в беседе с aif.ru врач-вирусолог доктор медицинских наук Елена Бурцева. По ее словам, лидерство вируса A(H1N1)pdm09, который известен с 2009 года как свиной грипп, периодически оспаривает штамм A(H3N2), или гонконгский грипп, который циркулирует с 1968 года и является доминирующим в текущем сезоне, при этом реже давая осложнения.

Как отметила эксперт, в сезоне 2021–2022 годов большую активность проявил вирус гонконгского гриппа, годом позже в лидеры вырвался свиной грипп. Такое чередование связано с формированием у людей иммунитета к ранее циркулировавшему вирусу. Нынешний подвид гонконгского гриппа, пришедший в том числе и в Россию в ноябре, значительно отличается от своего «предка», и главное отличие — в неспособности вызвать новую пандемию, подобную той, что охватила многие страны в 1968 году. Однако штамм сохраняет свою эпидемическую значимость, он приобрел новые свойства, позволяющие ему инфицировать неиммунных людей.

Врач предупредила, что грипп часто приводит к развитию осложнений, особенно при хронических заболеваниях. Причем эти осложнения могут касаться практически любых органов и возникать не сразу. Как правило, это пневмонии, а также инсульты, инфаркты, менингоэнцефалиты и так далее.

Но, в отличие от вируса гриппа A(H1N1)pdm09, циркулировавшего в прошлом сезоне, при инфекции A(H3N2), которая обещает быть главным героем этого эпидемического сезона, такие осложнения регистрируют реже, — рассказала вирусолог.

Наиболее восприимчивы к гонконгскому гриппу дети дошкольного возраста, пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь — сердечно-сосудистыми и диабетом. Также высок риск инфицирования с тяжелыми последствиями для беременных женщин в период второго и третьего триместров. Этим лицам вакцинация от гриппа необходима в обязательном порядке, подчеркнула Бурцева.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что такого диагноза, как затяжная ОРВИ, не существует. Специалист подчеркнул, что признаки могут в том числе появиться из-за гриппа, коклюша или коронавирусной инфекции.