Вирусолог назвал возможный сценарий развития птичьего гриппа Вирусолог Альтштейн: через несколько мутаций птичий грипп может передаться человеку

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Птичий грипп уже сейчас начали обнаруживать у млекопитающих, поэтому нельзя исключать, что через несколько случайных мутаций он может стать заразным и для человека, объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с Lenta.ru специалист заявил, что за последнее время в природе таких случаев зафиксировано не было, но исключать подобную вероятность все же нельзя.

Это может произойти, но вероятность этого не очень высока. <…> Этот вирус относительно малозаразный для человека и млекопитающих. Нужны специальные условия для того, чтобы он все-таки передался, - объяснил вирусолог.

При этом Альтштейн считает, что люди смогут побороть инфекцию, если вирусы гриппа передадутся человеку. Профессор напомнил, что случаи заражения уже наблюдались в конце XX-начале XXI веков в Индонезии, Китае и Вьетнаме. Тогда у вируса была очень высокая патогенность, около 50-60% случаев заражения привели к летальному исходу. Вирусолог отметил, что сейчас от птичьего гриппа разработаны вакцины, которые помогут в случае распространения инфекции на людей.

Заразность его, конечно, очень высокая, но мы сладим с этим примерно так, как заканчиваем сейчас пандемию коронавируса. Возможно, конечно, что будет больше гораздо смертей, чем от коронавируса, но человечество не вымрет, - заключил Альтштейн.

В Японии ранее специалисты зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа. Из-за этого было уничтожено около 100 тысяч кур. Штаммы вируса нашли в ходе генетического анализа.