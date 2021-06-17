Вирусолог назвал «ЭпиВакКорону» коммерческим проектом

https://static.news.ru/photo/2b411e66-cf6b-11eb-8e83-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает разработанную научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцину «ЭпиВакКорона» коммерческим проектом, сообщает «Радио 1».

Эксперт обрушился с резкой критикой после появления данных о том, что только у 50% привитых этим препаратом появляются антитела. Он также выразил сомнение в качестве вакцины.

Если речь зашла о 9 месяцах, значит, возможно, есть расчёт на появление потребителя на повторную вакцинацию. Нормальный коммерческий проект, — отметил Чепурнов.

Ранее гендиректор центра Ринат Максютов сообщил, что через 9 месяцев половина привитых добровольцев уже не имеет антител к коронавирусу.

«ЭпиВакКорону» также раскритиковал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам учёного, эта вакцина не работает — она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.