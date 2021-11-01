Вирусолог назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России начнёт снижаться не ранее чем через две недели. Однако для этого необходимо строгое соблюдение всех ограничений, введённых на период нерабочих дней. Об этом в беседе с «Известиями» заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А ещё через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдет только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин, — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его словам, необходимо ужесточить контроль за ношением масок, а также ускорить темпы вакцинации.

Он также отметил, что ослабить эффект от ограничений могут поездки россиян на курорты, в том числе зарубежные, в период нерабочих дней. Теснота общения там гораздо выше, при этом многие туристы масками пренебрегают.

Ранее Волчков предупредил, что жертвами коронавируса могут стать пять миллионов россиян, если власти не ускорят темпы вакцинации. По его словам, пандемия не закончится до тех пор, пока 70% населения не переболеет коронавирусом или не пройдёт вакцинацию.