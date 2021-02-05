Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/b1e0a34c-68a0-11eb-94fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции может сократиться до минимума к апрелю-маю. Такого мнения придерживается вирусолог Георгий Викулов.

К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернёмся к состоянию, близкому к до пандемии, — заявил врач в эфире НСН.

Он подчеркнул, что в городах-миллионниках замедлилось распространение инфекции. Ситуация может измениться в лучшую сторону уже в марте.

Викулов считает, что сейчас рано расслабляться, поскольку в стране вакцинировалось небольшое количество людей, кроме того, у них не сформировался коллективный иммунитет.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов не исключил, что в России возможна третья волна коронавирусной инфекции. Специалист считает, что вирус может мутировать. Он напомнил, что вторая волна ещё не закончилась, несмотря на то что наблюдается тенденция к снижению числа заразившихся.

Нетёсов считает, что количество новых случаев может увеличиться, если новые штаммы проникнут на территорию России. О напомнил о британском, бразильском и южнокорейском видах вируса.

Как писал NEWS.ru, всех желающих россиян могут вакцинировать от коронавируса до начала лета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире больше не может предоставить такой возможности.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших. При этом он отметил, что больше трёх четвертей вакцинаций приходится на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, люди не получили ни одной прививки.