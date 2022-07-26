Вирусолог назвал сроки нового пика заболеваемости коронавирусом в России Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается через месяц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очередной пик заболеваемости COVID-19 в России будет приблизительно через месяц, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» привел к росту числа заражений по всему миру, в том числе в тех странах, на территории которых он стал распространяться позже, чем в других.

Мы в эту категорию [стран] попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик и потом это все будет снижаться, — сказал Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечается рост числа заболевших коронавирусом с приходом новых разновидностей штамма «омикрон». Она отметила, что чаще всего болезнь протекает в легкой форме, а количество госпитализаций увеличивается незначительно. Кроме того, в России достаточно тестов для выявления коронавируса, все они способны обнаруживать новые разновидности «омикрона».