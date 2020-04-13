Вирусолог назвал причину увеличения новых случаев заражения COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/f99dff4e-7d6a-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции в России связано с тем, что люди игнорируют режим самоизоляции и выходят на улицу. Так считает вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Шашлычки, прогулки, конечно, своё чёрное дело сделали. Действительно, заражение началось не только от приезжающих, которых стараются сразу запрятать, — заявил Зуев в беседе с URA.RU.

По его словам, жители столицы заражают друг от друга, поскольку люди нарушают самоизоляцию. Вирусолог подчеркнул, что завозные случаи коронавирусной инфекции связаны с эвакуацией российских туристов, которые остались за рубежом после отмены рейсов и закрытия границ.

Эксперт считает, что динамика заражений в будущем будет расти, поскольку у части больных COVID-19 протекает в бессимптомной форме. Зуев подчеркнул, что часто тесты показывают положительный результат на коронавирус, при этом у человека отсутствуют симптомы заболевания.

Очень много скрыто инфицированных людей — 700 тысяч сделали тестов, из них четверть — положительных, но бессимптомных, — напомнил эксперт.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что оснований для паники нет, поскольку масштабы заболевания коронавирусной инфекцией в России ниже, чем в странах Европы. Эксперт считает, что о результатах самоизоляции можно будут судить к концу апреля, поскольку более-менее строго следить за её соблюдением стали только сейчас.

В настоящий момент в России зафиксировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции, за сутки заболевших стало на 2558 больше. Излечились 1470 человек, скончались 148.

В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.

NEWS.ru писал, что вирусолог оценил шанс появления более агрессивной мутации коронавируса.